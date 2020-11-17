Комаровский раскритиковал карантин выходного дня и "хитрых" украинцев

Доктор Евгений Комаровский назвал ограничения, введенные в рамках карантина выходного дня в Украине, неравноценными. Однако, любое пресечение массовых социальных контактов будет влиять на заболеваемость, подчеркнул он.

О "локдауне", который украинское правительство ввело в субботу и воскресенье, врач-педиатр высказался в новом видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале доктора (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Медик указал на статьи в СМИ, где заявляется о его критике карантина выходного дня. Как пояснил Комаровский, журналисты взяли за основание его старый комментарий.

Врач отметил, что "любые мероприятия, которые направлены на то, что люди реже и меньше встречаются друг с другом, будут работать в плане уменьшения заболеваемости".

Однако, если человеку нужно пойти, к примеру, в хозяйственный магазин в субботу или воскресенье, но это невозможно из-за карантина выходного дня, то человек просто перенесет визит. Из-за таких случаев людей в этом магазине в понедельник или во вторник будет намного больше, чем обычно, пояснил Комаровский. Соответственно, люди будут на меньшем расстоянии друг от друга.

"Закрыть магазин в субботу и воскресенье и оставить его работать в понедельник и вторник – решение странное", – считает доктор.

Закрытие ресторанов медик назвал слишком внезапным. Кроме того, по его словам, это "оставило людей, которые там работают, без средств к существованию".

Комаровский также намекнул, что обеспечить нормальную вентиляцию и соблюдать все противоэпидемические мероприятия в заведениях питания было бы эффективнее.

Кроме того, многие украинцы хитрят и только делают вид, что их заведения закрыты. Посетителей туда пускают по звонку.

"То есть, карантин выходного дня – это просто уникальный способ дискредитировать само понятие государства. Всей стране, отдельным мэрам, кучи народу – [способ] продемонстрировать полный нигилизм, неуважение к государственным институтам", – сказал врач.

Он продолжил, что о "неуважении к друзьям, которые могут заболеть", он промолчит, потому что оно "и так постоянно присутствует".

Медик считает, что ученые должны были объяснить населению суть карантина, как это сделали в развитых странах. В Украине работает очень много медицинских университетов, институтов, колледжей и т.п., а в них – тысячи докторов медицинских наук.

Как сказал Комаровский, из этих экспертов нужно было еще в марте создать консультативную группу, которая бы рассказывала о пандемии.

"И рассказывать они должны так, чтобы мы уважали наше государство, понимали, что оно заботится о нас и не зря содержит всю эту медицинскую индустрию, врачей и ученых, которые "с утра до ночи пашут на благо народа", – уверен Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский назвал самый заразный период при коронавирусе и три фактора, влияющих на заражение COVID-19.

Он указал на неочевидные причины всплеска пандемии осенью. Также доктор определил топ-6 мест, где больше всего шансов заболеть коронавирусом.