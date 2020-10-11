Известный врач пояснил, от чего зависит тяжесть коронавирусной болезни

Тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находиться ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

Об этом в интервью грузинскому телеканалу "Илион-ТВ" заявил доктор Евгений Комаровский. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале украинского врача (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тяжесть болезни зависит не только от того, какой ваш возраст, хотя это, конечно, очень важно. Тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути.

Вы вдохнули – и вам может попасть пять вирусов, а может 500. Если попадет пять, то вы не только не заболеете, но еще и научитесь вырабатывать к этому вирусу иммунитет", – пояснил врач.

Такой эффект он назвал фактически "аналогом прививки", поскольку организм будет учиться справляться с инфекцией постепенно и вырабатывать какое-то количество антител.

"Но если вы вдохнете сразу много вируса, естественно, вы заболеете, и заболеете тяжело. По этому каждый житель страны должен понимать, что надо такое натворить, чтобы вы вдохнули – и сразу много вирусов", – продолжил медик.

Он рассказал, что для того, чтобы получить большую дозу вируса, надо, чтобы в помещении было много людей и чтобы туда не проходил воздух с улицы.

"То есть, если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же "разводиться" огромными массами воздуха и вы уже много вируса не вдохнете", – отметил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский убежден, что дети возрастом до 10 лет не могут распространять коронавирус.

Врач также пояснил, почему вторая волна пандемии COVID-19 намного более опасна, чем первая.