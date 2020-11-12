Комаровский назвал топ-6 мест, где больше всего шансов заболеть COVID-19

Идеальной средой для распространения COVID-19 являются замкнутые пространства с плохой вентиляцией, в которых находятся много людей.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в ролике, опубликованном на YouTube-канале украинского врача-педиатра. Новое видео он записал на природе (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Доктор Евгений Комаровский Скриншот видео

Медик назвал несколько примеров, где больше всего шансов подхватить инфекцию.

Как пояснил он, это любое помещение, где нет проветривания. И чем там меньше воздуха, тем там опаснее, подчеркнул Комаровский.

Таким образом, местами, где человек потенциально может встретиться с большим количеством вируса (что повышает шансы заразиться) являются:

Транспорт.

Этот пункт доктор озвучил первым. "Любой вагон метро – прекрасная модель для этого", – сказал он.

Комаровский напомнил, что активными распространителями вируса будут не люди с симптомами, а инфицированные за несколько дней до проявления симптомов.

Больничная палата.

"Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков бояться сквозняков больше, чем всех вирусов вместе взятых", – сказал доктор.

Тюрьма.

Казарма.

Корабль.

Как отметил врач, с самолетами "проще", потому что там очень мощная система фильтрации.

Дома престарелых.

Комаровский назвал их почти что идеальной моделью: в ограниченном пространстве находится огромное количество людей из группы риска. Вентиляция воздуха там обычно оставляет желать лучшего.

Напомним, бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас ранее заявил, что самая большая вероятность подхватить коронавирус существует в больницах.

То, что опасность заразиться COVID-19 повышается в замкнутом пространстве, подтверждали и в ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, также Евгений Комаровский назвал самый заразный период при коронавирусе и три фактора, влияющих на заражение COVID-19.