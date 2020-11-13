Комаровский указал на неочевидные причины всплеска COVID-19 в Украине

Значительный всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине, который происходит осенью, связан в том числе с началом отопительного сезона и плохой проветриваемостью помещений.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в новом видео о коронавирусе. Ролик был опубликован на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Доктор Евгений Комаровский Скриншот

Как подчеркнул эксперт, распространение вируса и вероятность заболеть зависит от концентрации вирусных частиц в воздухе. Показатели последнего могут способствовать более активному инфицированию.

В этом контексте Комаровский особое внимание акцентировал на правильной вентиляции помещений.

"Сегодня, как мне кажется, каждый день по центральному телевидению, по всем YouTube-каналам должны выступать люди и рассказывать, что такое приточная вентиляция, что такое приток, что такое перетоки воздуха, как должна работать вытяжка, какие должны быть параметры температуры и влажности в помещениях.

Это, оказывается, тоже очень важно. Потому что если воздух имеет нормальную влажность – 40-60%, то скорость, с которой вирусные частицы оседают, максимальная", – сказал доктор.

Он пояснил, что чем суше воздух, тем дольше активные вирусные частицы сохраняются во выдыхаемом воздухе.

Врач отметил, что когда начался отопительный сезон, "люди позакрывали окна, потому что всем холодно, и позабивались в помещения".

"Вот мы и видим с вами огромный подъем заболеваемости. Ничего в этом удивительного нет", – сказал педиатр.

Комаровский считает, что правительство должно сосредоточить свое внимание на том, чтобы максимальное количество средств было вложено в вентиляцию помещений. Кроме того, необходим контроль температуры и влажности.

"Чтобы мы с вами либо работали дома, либо ходили туда, где возможно обеспечение нормальной системы вентиляции", – сказал врач.

Он посоветовал супермаркетам, магазинам и другим заведениям указывать, какую вентиляционную установку они используют и как контролируют показатели воздуха. По мнению врача, это поможет посетителям принять решение, "куда идти и с кем общаться". Такие же меры, как сказал Комаровский, нужно принять в университетах, школах и садиках.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский назвал самый заразный период при коронавирусе и три фактора, влияющих на заражение COVID-19.

Также доктор определил топ-6 мест, где больше всего шансов заболеть COVID-19.