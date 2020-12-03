Комаровский рассказал лайфхак о лежании на животе при коронавирусе

Больным COVID-19 в средней или тяжелой форме крайне рекомендуется лежать на животе для более эффективного воздухообмена в легких. Если находиться в таком положении затруднительно из-за большого живота, можно приспособить к этому матрац, вынув из него пружины в нужных местах.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в новом ролике. Он был опубликован на YouTube-канале украинского врача-педиатра 3 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Доктор Комаровский Скриншот видео

Врач подчеркнул, что когда у человека коронавирус в тяжелой форме, то один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких – положение на животе.

Комаровский пояснил, что вирус поражает задние отделы легких. Когда человек лежит на животе, то эти наиболее воспаленные отделы активизируют воздухообмен и это значительно улучшает состояние человека.

Доктор посоветовал лежать на животе людям не только с тяжелой, но и средней формой и даже при любом поражении легких или одышке.

"Оказалось, что реально большая проблема лежать на животе, если большой живот. Это крайне не комфортно. Дело в том, что все пружинные ортопедические матрацы как правило на змейке. Эту змейку можно открыть и на уровне живота каждую вторую или даже все пружины просто повынимать. На это уходит буквально 20 минут", – сказал медик.

"Когда коронавирус вас минует, вы эти пружины поставите на место", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский посоветовал украинцам не тратить зря деньги на ненужные препараты, поскольку в мире пока не существует лекарств с доказанным действием против COVID-19.

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