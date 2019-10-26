Главная Новости
26 октября • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?

Читать материал на украинском

Спочатку Ви називали мою країну "шльондрою" у своїх жартах!

Потім Ви погодили підписання угоди, яка змусить мою країну капітулювати!

Новости
Зеленський контролює все. Він закінчить війну на Донбасі – політолог

Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш до речі зад всі ці 5 років клятої війни!

Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Права Янина. Стыдно быть украинцем..... вернее "соромно" )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну хам он по жизни, и вообще это сейчас такая манера общения с подчинённым практически на любом уровне и в любой организации независимо от формы собственности и структуры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel