Спочатку Ви називали мою країну "шльондрою" у своїх жартах!
Потім Ви погодили підписання угоди, яка змусить мою країну капітулювати!
Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш до речі зад всі ці 5 років клятої війни!
Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?
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