Спочатку Ви називали мою країну "шльондрою" у своїх жартах!

Потім Ви погодили підписання угоди, яка змусить мою країну капітулювати!

Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш до речі зад всі ці 5 років клятої війни!

Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?

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