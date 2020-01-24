ЦРУ США выложило в открытом доступе доклад под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", написанный в 1951 году. В нем Бандеру называют "украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера". "Всего за пять недель существования государства Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", – сказано в докладе.

Примечательно, что к подобным выводам авторы доклада пришли, базируясь на русскоязычных источниках:

Скриншот доклада ЦРУ о Бандере

Всё это звучит просто смешно для специалистов. Но в этом фейке спекулируют на американцах, которые, как известно, первые враги России. Зная, что американцы пользуются авторитетом в Украине, они создают подобные фейки.

Относительно провозглашения Украинского государства. Фейки не могут полностью основываться на выдумках. Это действительно исторический факт. 31 июня 1941 года во Львове был провозглашен "Акт восстановления Украинского государства". Причем, в присутствии местных немецких офицеров достаточно высокого ранга – они думали, что с Берлином это согласовано.

Бандера и вся эта ветвь украинских националистов тогда дружила с нацистами. Они надеялись, что Гитлер разрешит существование Украинского государства, как он разрешил, например, существование Словацкого государства. Когда делили Чехословакию, Гитлер присвоил Чехию и Моравию, но сделал фейковую государственность для Словакии.

Но позже оказалось, что Гитлер имел другие планы. Согласно плану "Ост" создавать "Великая Германия" от Черного моря до Северного моря. В частности, Гитлер мечтал присоединить к Германии Севастополь и южное побережье Крыма, субтропики.

И все люди, которые жили на этих территориях – и украинцы, и белорусы, и поляки, и частично русские – подлежали либо германизации, либо депортации, либо уничтожению.

Степан Бандера, Адольф Гитлер

Относительно Бандеры как "агента Гитлера". Ни одного "вооруженного" союзника Гитлер не допускал на эти территории. Поэтому сразу же прозвучало требование отозвать этот Акт, подписанный Ярославом Стецько, который был во главе Украинского государства.

Стецько отказался, все остальные – тоже, и их бросили в концлагеря. В том числе и Бандеру. Все родственники Бандеры погибли в концлагерях, но он выжил.

"Агентом Гитлера" Бандера никогда не был. Но до всех концлагерей, до всего остального Гитлер был более-менее приемлемым человеком и для Чемберлена, и для всех остальных.

Бандеровцы пытались дружить с врагами Кремля. Например, в 1939 году, когда немцы оккупировали западную часть Польши, там тоже были украинские националисты, которые боролись с польским государством. Немецкие оккупанты их даже в санатории посылали.

Но горшки были побиты именно 31 июня 1941 года. До этого бандеровцы рассчитывали на помощь Гитлера, а потом получилось так, как получилось.

Другое дело, что была еще и Организация Украинских Националистов под руководством Андрея Мельника. С самого начала они больше стремились дружить с нацистами. Но потом и их начали расстреливать – в том же Бабином Яре. Например, известная украинская поэтесса Олена Телига, расстрелянная в Бабином Яре, была не бандеровкой, а мельниковкой.

Относительно жертв. Названы конкретные цифры. Но когда немцы пришли в Украину, прежде всего, они занялись уничтожением евреев. Как только Киев был оккупирован, сразу же возник Бабин Яр. При чем тут украинские националисты? На тот момент они уже были в подполье. Нацисты даже издали указ: немедленно расстреливать каждого бандеровца без лишних юридических процедур.

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