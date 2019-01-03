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Сергій Притула
Сергій Притула
Телеведучий, актор, волонтерВсе статьи автора

Доки рубль коштуватиме 40 копійок – все в нас буде добре

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Дорогі українці!

Ось і минув 2018й рік. Я не президент і не буду вам розказувати, був він тяжкий чи легкий – в кожного він пройшов по-своєму.

Єдине, що у вас запитаюся – скажіть, з чим ви збираєтесь іти у 2019й? Невже будемо згадувати щось погане, лихе та прикре, що було у 18-му? Ні. Ми візьмемо з собою тільки добре, світле, розумне та прекрасне. І ми не просто візьмемо цей багаж з собою у 19й - ми його примножимо.

Хтось помилково вважає, що 2019й рік – це рік Жовтої свині. Я вам авторитетно заявляю: українці, це наш рік, нашої рідненької української степової. Все у нас буде добре!

Новости
Благодарю нашу армию за каждую минуту мира!

Допоки мурахи біжать по шкірі, коли чуєш Гімн України, допоки щемить серце – коли піднімається наш прапор – все у нас буде добре. Допоки шануємося – все у нас буде добре. Допоки дбаємо про старих і немічних – все у нас буде добре. Допоки наша армія стоїть залізною стіною і не віддає жодного сантиметру нашої землі, а навпаки потихенько і помаленьку відбирає те, що наше – все у нас буде добре. Допоки будемо пам’ятати, чий Крим, Донецьк і Луганськ – все у нас буде добре. Допоки рубль буде коштувати 40 коп., а не навпаки – все буде добре.

Шануймося, панове, бо ми того варті! З Новим 2019-им роком!

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Автор
Сергій ПритулаСергій Притула
Темы
Рождество и Новый ГодНовый год
Место
Украина
Теги
Новый годНовый год-2019
Источник
Источник:Facebook Сергія Притули
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Притула - наш Президент в цьому році!
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Добрі слова, добрий тост! Будьмо!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Так,пан Притула!Слава Україні!!!
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