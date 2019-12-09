Главная Новости
9 декабря • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Докажи, что ты не лох!" Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Читать материал на украинском

Ветераны войны на востоке Украины из полка "Азов" приехали в Париж, где должна состоятся встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии.

В частности во Францию прибыли член партии "Национальный корпус" и экс-командир "Азова" Максим Жорин, военный психолог Андрей Козинчук, бывший заместитель командира полка "Азов" Сергей Бевз и другие ветераны.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, ветераны заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров. По их мнению, эти переговоры в нормандском формате нельзя считать равными. Они опасаются, что "украинцы могут дать заднюю".

Максим Жорин и Андрей Козинчук обратились к Зеленскому в Париже

Максим Жорин и Андрей Козинчук обратились к Зеленскому в Париже

Новости
Встреча Зеленского с Путиным в Париже: появился окончательный график

Ветераны хотят донести, что Украине не нужна капитуляция. Также они потребовали не вводить амнистию для террористов, народные милиции на Донбассе, а также не допустить выборы в ОРДЛО до установления контроля за границей.

"Позиция простая – никаких уступок! Пусть Зеленский докажет, что он не лох!" – потребовали ветераны.

Позже они публично порвали флаги страны-агрессора и террористической "ДНР", а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!".

"Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!" – сказали ветераны

"Докажи, что ты не лох!" Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

"Докажи, что ты не лох!" Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
8
10
Смешно
29
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Клоуны ))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Mega Death, рогометы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Mega Death, и ЛОХИ ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Чичиков Павел
Чичиков Павел
А также этих карателей забросали яйцами. Надо всё сообщать................................ Украинцев в Париже во время митинга «Движения ветеранов Украины» забросали яйцами. Об этом организаторы акции сообщили на своей странице в Facebook.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
фил филька
фил филька
"Позже они публично порвали флаги страны-агрессора..." - стадо клоунов. из пасе выперли за фокусы, теперь из парижа погонят)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги