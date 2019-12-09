"Докажи, что ты не лох!" Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Ветераны войны на востоке Украины из полка "Азов" приехали в Париж, где должна состоятся встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии.

В частности во Францию прибыли член партии "Национальный корпус" и экс-командир "Азова" Максим Жорин, военный психолог Андрей Козинчук, бывший заместитель командира полка "Азов" Сергей Бевз и другие ветераны.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, ветераны заявили, что чувствуют угрозу во время переговоров. По их мнению, эти переговоры в нормандском формате нельзя считать равными. Они опасаются, что "украинцы могут дать заднюю".

Максим Жорин и Андрей Козинчук обратились к Зеленскому в Париже

Ветераны хотят донести, что Украине не нужна капитуляция. Также они потребовали не вводить амнистию для террористов, народные милиции на Донбассе, а также не допустить выборы в ОРДЛО до установления контроля за границей.

"Позиция простая – никаких уступок! Пусть Зеленский докажет, что он не лох!" – потребовали ветераны.

Позже они публично порвали флаги страны-агрессора и террористической "ДНР", а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!".

"Это то, что мы хотели бы сегодня сказать и Российской Федерации, и искусственной "республике", которую она создала на территории Украины. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!" – сказали ветераны

Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

Ветераны войны обратились к Зеленскому в Париже

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

8 декабря, в Париже был озвучен окончательный график саммита в "нормандском формате".

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