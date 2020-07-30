Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса

Карина Бондаренко Общество 05:52, 30.07.2020

Американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав анализы более 30 тыс. человек.

Они сравнили вирусную нагрузку у пациентов с симптомами и у бессимптомных носителей. Исследование опубликовали на портале medRxiv, передает "Рамблер".

Оказалось, что вирусная нагрузка у них распределяется примерно одинаково. В организмах пациентов содержится почти одинаковое количество частиц вируса.

Таким образом ученые убедились, что оба типа носителей коронавируса несут опасность для окружающих.

Как писал OBOZREVATEL ранее, данные, полученные от двух тысяч человек в Великобритании, показали, что мужчины выше 180 сантиметров болеют коронавирусом в два раза чаще.

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