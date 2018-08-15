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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Доигрались! Вас не жалко

21.2т

Путярская немилостивая государыня не может помиловать Сенцова без его прошения. Так ответили из "АПэшечки" матери Сенцова. И Макрону заодно - чтобы отцепился.

Путяра у нас немилостивая и лживая. Надежду Савченко, помнится, помиловала. А вот Сенцова - не может, авторучка не поворачивается, да и чернила кончились...

На самом деле это - ответ террориста Западу: "На любое давление с вашей стороны я буду отвечать мучениями захваченных мной заложников. А позади них будем стоять мы. Не впереди, а сзади..."

Новости
Почему Путин жаждет смерти Сенцова

Как я и предупреждал, сейчас он начнет уничтожать заложников целыми партиями. В первой партии - Сенцов, украинские заложники, молодые люди из "Нового величия". Запад, разумеется, не отступит, и 22 августа санкции будут введены. И тогда "в расход" отправится "вторая партия заложников", а в ноябре, когда введут очередные санкции - террористы поставят "к стенке" новых...

Если, конечно, не перегрызутся между собой, что - вряд ли: у них - круговая порука, замазаны все.

Я бы мог воскликнуть "бедная Россия", но, наслушавшись на улицах Москвы респондентов за многие годы, язык не поворачивается кого-то пожалеть.

Заслужили. Довыдрючивались. Доигрались с говном до холеры. Поздно. Зацепит всех. И как-то не жалко.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Саши Сотника
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Комментарии на сайте не модерированы
Korolev Vlad
Korolev Vlad
пупкиноботы только слюной брызжут от злобы. а что скажешь, прав Саша на 100 %
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Посыл автора-Рашка разваливается,Путин плохой,подайте на пропитание,мой р/с---
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2 из 3 ответов | показать все
Мартин Алекс
Мартин Алекс
После бабченки на очереди с.рабинович...
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Следующий на очереди- бабченко. Посыл тот же.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Убить любого можно просто Ведь убивает даже чих А вот сломить не каждого возможно В паре Сенцов и путин первый победил
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Ильчук !!! Для тебя, друг ИГИЛа и других идейных баранов- террорист не сможет сломить Президента РФ, даже если этот террорюга-сенцов. Смерть террористам и тем,кто их поддерживает!.
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