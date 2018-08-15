Путярская немилостивая государыня не может помиловать Сенцова без его прошения. Так ответили из "АПэшечки" матери Сенцова. И Макрону заодно - чтобы отцепился.

Путяра у нас немилостивая и лживая. Надежду Савченко, помнится, помиловала. А вот Сенцова - не может, авторучка не поворачивается, да и чернила кончились...

На самом деле это - ответ террориста Западу: "На любое давление с вашей стороны я буду отвечать мучениями захваченных мной заложников. А позади них будем стоять мы. Не впереди, а сзади..."

Новости Почему Путин жаждет смерти Сенцова

Как я и предупреждал, сейчас он начнет уничтожать заложников целыми партиями. В первой партии - Сенцов, украинские заложники, молодые люди из "Нового величия". Запад, разумеется, не отступит, и 22 августа санкции будут введены. И тогда "в расход" отправится "вторая партия заложников", а в ноябре, когда введут очередные санкции - террористы поставят "к стенке" новых...

Если, конечно, не перегрызутся между собой, что - вряд ли: у них - круговая порука, замазаны все.

Я бы мог воскликнуть "бедная Россия", но, наслушавшись на улицах Москвы респондентов за многие годы, язык не поворачивается кого-то пожалеть.

Заслужили. Довыдрючивались. Доигрались с говном до холеры. Поздно. Зацепит всех. И как-то не жалко.