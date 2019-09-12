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12 сентября • обновлено в 16:20
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Доходит до приступов: появились ужасные подробности об очередях на КПП с "ДНР"

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Пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, тратят больше суток на то, чтобы получить пенсии на территории Украины, а в очередях на КПП, из-за знойной жары, у некоторых случаются сердечные приступы.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, пенсионерам нужно 12 часов, чтобы добраться до ближайшего отделения банка в Украине, а потом столько же времени на обратную дорогу домой (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Очереди на КПП

Очереди на КПП

"Самое тяжелое – это пройти блокпост. В день выплаты пенсий и социальных пособий очередь может составлять примерно 300 человек. Летом при 30 градусах жары можно стоять и по два часа. Бывает, что у пожилых людей случаются сердечные приступы. Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но не все же голосовали на том проклятом референдуме 2014 года", – уточнил блогер.

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По его словам, после получения пенсии, кто успевает, возвращается обратно дамой. Дорога занимает не менее 12 часов. Кто не успевает – ночует у родственников или же снимает комнату на ночь.

В видео, снято Бариновым, видно, как пенсионерам становится плохо в огромных очередях на КПП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" начались массовые увольнения на местных заводах и предприятиях, людям по несколько месяцев не платят зарплату.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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