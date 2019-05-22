"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Ветеран войны на Донбассе Юлия Кирилова, мужа которой убили, устроила под стенами Администрации президента одиночный протест из-за возможного референдума по вопросу мира с Россией.

Так, осуждая решение договориться с агрессором, женщина пришла с плакатом, на котором написала о личной трагедии. Фото опубликовал в Facebook волонтер Тим Златкин. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"11 августа 2014 года во время артобстрела с. Степановка 17 ОМСБр и 18 ОМСБр РФ был убит мой муж. Вы собираетесь договариваться с убийцами?" – отметила Кирилова.

Facebook Тима Златкина

Facebook Михаила Лебедя

Facebook Михаила Лебедя

Facebook Михаила Лебедя

Facebook Михаила Лебедя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-президент Петр Порошенко раскритиковал Зеленского за референдум о мировом соглашении с Кремлем.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!