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"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

38.2тЧитать материал на украинском

Ветеран войны на Донбассе Юлия Кирилова, мужа которой убили, устроила под стенами Администрации президента одиночный протест из-за возможного референдума по вопросу мира с Россией.

Так, осуждая решение договориться с агрессором, женщина пришла с плакатом, на котором написала о личной трагедии. Фото опубликовал в Facebook волонтер Тим Златкин. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"11 августа 2014 года во время артобстрела с. Степановка 17 ОМСБр и 18 ОМСБр РФ был убит мой муж. Вы собираетесь договариваться с убийцами?" – отметила Кирилова.

Новости
Референдум по России: Зеленскому объяснили, в чем опасность
"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Facebook Тима Златкина

"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Facebook Михаила Лебедя

"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Facebook Михаила Лебедя

"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Facebook Михаила Лебедя

"Договориться с убийцами?" Вдова бойца ВСУ пришла под АП из-за решения Зеленского

Facebook Михаила Лебедя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-президент Петр Порошенко раскритиковал Зеленского за референдум о мировом соглашении с Кремлем.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Shirr Igor
Shirr Igor
Жалко женщину, ну правда жалко. Вот только нет у нас с россией войны, де-юре нет! не вводилось военное положение, не проводилась полная мобилизация! бывший славный наш верховный главнокомандующий не объявлял войну агрессору! вот помощь в зарабатывании россией сотен миллиардов долларов, транзитируя газ и нефть на запад, наша держава оказывала врагу, а войны у нас с ними нет! так чего вы так сильно возбудились от новости о возможном упорядочивании отношений с россией? и кто сказал что народ Украины на возможном референдуме проголосует за сдачу наших интересов и капитуляцию врагу? вы в людей не верите, потому что сами всю жизнь как бараны по чужой команде жили и думали. пора меняться, время уже пришло жить своим умом.
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Засеян Газон
Засеян Газон
Личный состав лахтоблядей и лахтопедерастов пополнился! Ура товарищи!
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Пионер Василий
Пионер Василий
Засеян Газон, Абосран газон, лахтоблядь от лахтопедераста тебя родила! А ты кричал "мама". Жаль, что в роддоме не задушила!
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Клін Олекс
Клін Олекс
Ач як "ватоскрєпні" збудилися! Словйов-Кисельов ТВ працює ретельно. Хлопчинка наївно вирішив, що ганьбою можна попередити війну і отримати вінець миротворця? Погано читає історію, або не читає взагалі. все закінчується і війною, і ганьбою! Вже зараз Пєсков знатно об нього ноги витер!
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