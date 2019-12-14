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14 декабря • обновлено в 07:16
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"Договорились с Путиным?" Кириленко объяснил атаку "Слуги народа" на украинский язык

1.4т
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Украина и Россия на переговорах в "нормандском формате" могли пойти на закулисные договоренности относительно отмены украинского закона о государственном языке.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, комментируя законопроект нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского о признании языкового закона недействительным.

Кириленко опроверг слова Бужанского о том, что на отмене языкового закона настаивает Венецианская комиссия.

"В последнем выводе Венецианской комиссии речь идет о том, что правительство, а правительство назначено "Слугой народа", должно разработать и внести закон о языках коренных народов и национальных меньшинств как отдельный законодательный акт, который будет регулировать этот вопрос. В законе об украинском языке есть несколько ссылок на то, что режим применения языков коренных народов и национальных меньшинств будет регулироваться отдельным законом. Потому правительство пусть нарабатывает этот закон и вносит на рассмотрение парламента", – подчеркнул он.

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Бывший вице-премьер выразил озабоченность из-за того, что на инициативу Бужанского никак не отреагировали президент, правительство, фракция "Слуга народа" и уполномоченный по защите государственного языка.

"У меня складывается впечатление, что это часть вчерашних договоренностей с президентом России Путиным. Возможно, это не договоренности президента Зеленского напрямую, возможно, команды обоих президентов это проговаривали. Пока нет официальной реакции украинской власти в защиту украинского языка как государственного, в защиту закона, который принят с таким трудом, который абсолютно европейский и демократичный, можно делать выводы, что этот вопрос является частью какого-то более широкого пакета в украинско-российских переговорах", – заявил Кириленко.

"Договорились с Путиным?" Кириленко объяснил атаку "Слуги народа" на украинский язык

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Закон о языках
Персоны
Макс Бужанский Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Теги
украинский язык Партия Слуга народа
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если украинский язык такой продвинутый, то зачем его защищать? Русские не виноваты, что Ленин и кагтавая шобла отдала Ново-Россию в УССР. Язык защищают не запретом других, а развитием своего, но это хлопотно и требует мозгов.
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. Талисман
. Талисман
Гусенцова Галина, Лечится тебе нужно!
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