"Договаривался нардеп "Слуги народа": стало известно, кто привел хор Веревки в "Квартал 95"

Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки в программе студии "Квартал 95", во время которого артисты высмеяли тему поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, организовывал народный депутат из "Слуги народа", экс-кварталовец Юрий Корявченков.

Об этом заявил гендиректор и художественный руководитель хора Зиновий Корниец в комментарии "Радио Свобода". Он признался, что юмористическая песня была "некорректной".

"Травля сейчас начались, угрозы жизни. Конечно, там, в этом выступлении, ничего антигосударственного не было. Однако некорректная ситуация с Валерией Алексеевной случилась. Действительно, я, пожалуй, должен извиниться перед ней. Там стегали господина [Игоря] Коломойского и ее", — отметил Корниец.

Выступление хора Веревки в "Квартале 95" коллаж

По его словам, об организации выступления с коллективом договаривались люди от бывшего участника "Квартала 95" "Юзика" — нардепа из президентской партии "СН" Юрия Корявченкова.

"Предложил народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехала режиссура "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь по дому — это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это Интернет. Все стебутся, в том числе и мы это делаем, это такая наша программа, мы стибемся над всеми уже не один год", — рассказал изданию детали переговоров руководитель хора Веревки.

Он также признался, что выход на сцену коллектива оплачивался — в частности, согласно договору, было два выступления по 15 тысяч гривен.

"Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов", Корниец добавил Корниец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 сентября в селе Гореничи под Киевом неизвестные сожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

Идея стебной песни, которую вместе с кварталовцами в частности выполнил Национальный хор Украины им. Г. Веревки, принадлежит "Кварталу 95". Об этом рассказал гендиректор и художественный руководитель коллектива Зиновий Корниец.

Позже он признался, что хор получил 30 тысяч гривен за участие в скандальном номере студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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