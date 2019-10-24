Дочь Зеленского засняли с едой для бедных: фотофакт

Дочь президента Украины Владимира Зеленского 15-летняя Александра приняла участие в благотворительной акции в Киеве, в ходе которой готовила и раздавала обеды малоимущим.

Подтверждающие фото и видео появились в соцсетях на страницах "Новопечерской школы", в которой в 9 классе учится девочка (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Именно учебное заведение стало инициатором акции. Школьники во внеурочное время занимались раздачей еды в рамках проекта "Обід без бід". Всего в Киеве 13 точек, на которых волонтеры готовят для малоимущих.

Саша Зеленская раздавала еду малоимущим в Киеве Скриншот из видео

Саша Зеленская раздавала еду малоимущим в Киеве Скриншот из видео

Дочь Зеленского раздавала еду малоимущим Facebook "Новопечерской школы"

Дочь Зеленского раздавала еду малоимущим Facebook "Новопечерской школы"

Дочь Зеленского раздавала еду малоимущим Facebook "Новопечерской школы"

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал об элитной школе, которую посещает Саша. Президенту обучение дочери обходится в 285 тысяч гривень в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Зеленского Елена в день рождения дочери показала нежное фото с ней.

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