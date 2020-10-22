Дочь ветерана АТО, совершившего самосожжение, призналась, что бы сказала Зеленскому
Дочь ветерана АТО Николая Микитенко, который совершил акт самосожжения в Киеве из-за несогласия с политикой Владимира Зеленского, призналась, что хотела бы встретиться с президентом, чтобы выразить ему то, чего не смог сказал ее отец.
Об этом Юлия Микитенко рассказала в интервью "Радио Свобода". Отметим, что накануне, 21 октября, в день памяти родителя она в очередной раз обратилась в Офис президенту с просьбой отреагировать на ее открытое письмо.
"Однозначно (встретилась бы с Зеленским. – Ред.). Как минимум, я бы сказала ему, чтобы он начал нормальный диалог и со мной, и с другими ветеранами, чтобы не было вот этой политики полного молчания, глухого, по отношению к своему обществу, выбравшего тебя президентом", – заявила девушка.
Она отметила, что, в конце концов, президент – это избранный человек, на которого возлагает обязанности общество. И когда оно не удовлетворено, то вправе требовать какого-то ответа.
"Я тоже являюсь частью общества. Даже не как военнослужащий. Как ветеран, как гражданка страны хочу услышать ответы на вопросы, которые беспокоят меня беспокоят военнослужащих и ветеранов", – подчеркнула Микитенко.
Дочь погибшего ветерана АТО выразила убеждение, такой диалог с властью на сегодня вполне возможен.
"Все возможно. Это зависит от желания видеть или не видеть проблемы в своем обществе", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября в больнице умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко. Его не смогли спасти из-за 97% ожогов тела.
11 октября он совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Юлия Микитенко, дочь Героя, рассказала, что причиной его поступка были сугубо политические: несогласие с разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России.
В момент самосожжения защитник был абсолютно в здравом уме и четко осознавал, что делает, поэтому не пытался себя потушить. Спасти его старалась молодежь, которая подбежала.
17 октября с Микитенко попрощались на Майдане Незалежности. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны, родные и близкие защитника, активисты и обычные киевляне. Похороны мужчины состоялись на Житомирщине.