Дочь ветерана АТО, совершившего самосожжение, призналась, что бы сказала Зеленскому

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Микитенко призналась, что бы сказала Зеленскому

Дочь ветерана АТО Николая Микитенко, который совершил акт самосожжения в Киеве из-за несогласия с политикой Владимира Зеленского, призналась, что хотела бы встретиться с президентом, чтобы выразить ему то, чего не смог сказал ее отец.

Об этом Юлия Микитенко рассказала в интервью "Радио Свобода". Отметим, что накануне, 21 октября, в день памяти родителя она в очередной раз обратилась в Офис президенту с просьбой отреагировать на ее открытое письмо.

"Однозначно (встретилась бы с Зеленским. – Ред.). Как минимум, я бы сказала ему, чтобы он начал нормальный диалог и со мной, и с другими ветеранами, чтобы не было вот этой политики полного молчания, глухого, по отношению к своему обществу, выбравшего тебя президентом", – заявила девушка.

Она отметила, что, в конце концов, президент – это избранный человек, на которого возлагает обязанности общество. И когда оно не удовлетворено, то вправе требовать какого-то ответа.

"Я тоже являюсь частью общества. Даже не как военнослужащий. Как ветеран, как гражданка страны хочу услышать ответы на вопросы, которые беспокоят меня беспокоят военнослужащих и ветеранов", – подчеркнула Микитенко.

Дочь погибшего ветерана АТО выразила убеждение, такой диалог с властью на сегодня вполне возможен.

"Все возможно. Это зависит от желания видеть или не видеть проблемы в своем обществе", – добавила она.

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