Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко потребовала встречи с Зеленским

Дочь ветерана войны на Донбассе Николая Микитенко, который совершил самосожжение на Майдане, обратилась с речью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ней женщина призвала главу государства встретиться с ней лично и объяснила причины поступка своего отца.

Обращение Юлия Микитенко обнародовала на личной странице в Facebook и подчеркнула, что капитулянтская политика руководства государства приводит в отчаяние многих защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст речи без изменений.

Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он устроил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского.

Я – его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, в первых рядах пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.

Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война – это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал. И самое трагичное то, что его до сих пор не услышали.

Как дочери мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многие другие ветераны, имеющие сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять, – почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не высказал ни единого слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?

Сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит. Я тоже ветеран, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие мои побратимы, мы чувствуем, что нас не слышат. И я очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. С ветеранами, с военнослужащими, которые теряли, погибали на востоке. Я хочу, чтобы эта плеяда кровавая – Василия Макухи, Олексы Гирняка и теперь Николая Микитенко закончилась.

Господин президент! Имейте мужество посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне. Слава Украине!

Как сообщал OBOZREVATEL: