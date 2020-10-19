Дочь совершившего самосожжение ветерана Микитенко потребовала встречи с Зеленским
Юлия Микитенко заверила, что ее отец не был самоубийцей и очень любил жизнь
Она отметила, что из-за позиции высшего руководства государства много воинов доведены до отчаяния
Ранее писательница Оксана Забужко также назвала поступок Героя жертвой ради каждого украинца
Дочь ветерана войны на Донбассе Николая Микитенко, который совершил самосожжение на Майдане, обратилась с речью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ней женщина призвала главу государства встретиться с ней лично и объяснила причины поступка своего отца.
Обращение Юлия Микитенко обнародовала на личной странице в Facebook и подчеркнула, что капитулянтская политика руководства государства приводит в отчаяние многих защитников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ниже приводим полный текст речи без изменений.
Владимир Александрович, имейте мужество взглянуть мне в глаза! В первые сутки после того, как мой отец это сделал, большинство СМИ написали, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самоубийство. Но это не соответствует действительности. И я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле он устроил протест против политики капитуляции Владимира Зеленского.
Я – его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, с первых рядов пошел в добровольческий батальон Нацгвардии.
Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война – это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал. И самое трагичное то, что его до сих пор не услышали.
Как дочери мне трудно принять этот поступок, но я могу его понять. Как и многие другие ветераны, имеющие сейчас похожие ощущения. Единственное, чего я не могу понять, – почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не высказал ни единого слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье? Почему им легче думать, что какой-то неизвестный мужчина по неизвестным причинам совершил самосожжение на Майдане?
Сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит. Я тоже ветеран, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие мои побратимы и посестры, мы чувствуем, что нас не слышат. И я очень хочу, чтобы власть пошла с нами на диалог. С ветеранами, с военнослужащими, которые теряли, погибали на востоке. Я хочу, чтобы эта плеяда кровавая из Василия Макуха, Олексы Гирняка и теперь Николая Микитенко закончилась.
Господин президент! Имейте мужество посмотреть мне в глаза. Посмотреть в глаза другим ветеранам, которые теряли жизнь, кровь и свое здоровье на войне. Слава Украине!
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября в больнице умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко. Его не смогли спасти из-за 97% ожогов тела.
11 октября он совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Юлия Микитенко, дочь Героя, рассказала, что причиной его поступка были сугубо политические: несогласие с разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России.
В момент самосожжения защитник был абсолютно в здравом уме и четко осознавал, что делает, поэтому не пытался себя потушить. Спасти его пыталась молодежь, которая подбежала.
17 октября с Микитенко попрощались на Майдане Независимости. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны, родные и близкие защитника, активисты и обычные киевляне.
Похороны мужчины состоялись на Житомирщине.