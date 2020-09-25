Под Днепром в ДТП погибла 20-летняя девушка, за жизнь ее малыша и мужа борются медики. Эксклюзив

Марина Петик Общество 12:00, 25.09.2020 Обновлено: 12:44, 25.09.2020

В жуткой аварии на Днепропетровщине погибла 20-летняя Надежда Кудрявцева. Ее 2-летний сын и 24-летний муж в тяжелом состоянии находятся в больнице. Семья ехала к своим родным в село Могилев, и на повороте ВАЗ вылетел прямо под фуру.

Подробнее о трагических последствиях ДТП читайте в материале OBOZREVATEL.

Ребенок и отец в тяжелом состоянии

Авария случилась на трассе в селе Ивановка Петриковского района. Жители, которые в то время проезжали мимо, говорят, что место это опасное. "Там идет как раз крутой поворот. Видимо, водитель разогнался и не вписался в него, поэтому вылетел на встречку и прямо в фуру. Самого парня уже из автомобиля вырезали спасатели", – поделился с OBOZREVATEL местный житель Евгений.

Женщина умерла уже в больнице, у нее были серьезные травмы несовместимые с жизнью. Супруг Александр сейчас в реанимации города Каменское. А 2-летнего Даниила с открытой травмой головы и переломом основания черепа отправили в областную больницу Днепра, он находится в палате интенсивной терапии. Мальчика всю ночь, с 23 на 24 сентября, оперировали, но врачи никаких прогнозов не дают.

ВАЗ на повороте влетел в фуру.
ГСЧС Днепропетровской области

Семья Кудрявцевых в то утро, 23 сентября, ехала к родителям в село Могилев. Сама Надежда из многодетной семьи, у нее остались два брата – старший и младший. Мама сейчас работает на почте, раньше была социальным работником.

Александр и Надежда Кудрявцевы.
Instagram Надежды Кудрявцевой

Отец Надежды родом с западной Украины, в селе подрабатывает строителем. Семья живет бедно, но в селе о них ничего плохого не говорят.

"Мы видели об аварии в интернете, но подумать не могли, что это машина Нади и Саши. Когда Надя вышла замуж, они переехали жить в Каменское, там она и родила сына. Иногда проведывали родителей. А сам Александр сирота, у него нет родных, его воспитывала бабушка", – рассказала OBOZREVATEL местная жительница.

На месте аварии работали спасатели.
ГСЧС Днепропетровской области

Мама умерла, теперь борются за жизнь сына

"Надя была замечательным человеком. Мы с ней с детства дружили, наши дома находились по соседству. А Саша мой одноклассник. Они очень любили друг друга, у них была прекрасная семья, они дорожили ею", – вспоминает подруга погибшей Леся.

Надежда умерла в больнице.
Instagram Надежды Кудрявцевой

Мама девушки все время после аварии провела в больнице. "Она позвонила и сказала: я дочь свою уже потеряла, помогите хотя бы спасти внука. Бабушка плакала и умоляла о помощи", – рассказывает основатель благотворительного фонда "Совушка" Александра Сова-Тимощенкова.

Врачи борются за жизнь маленького Даниила.
Instagram Надежды Кудрявцевой

Фонд взялся помогать семье, они обеспечивают всем необходимым Даниила, за жизнь которого сейчас борются врачи областной больницы.

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