На Киевщине забили тревогу из-за вспышки коронавируса: заразилась дочь экс-премьера Крыма Джарты

В Киевской области уже 13 зараженных коронавирусом, среди которых дочь известного украинского политика, бывшего премьер-министра Автономной Республики Крым Василия Джарты Виктория.

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О серьезности ситуации в регионе сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский.

"В Романкове (где проживал Сергей Шахов) и Козине (где проживали контактировавшие с ним люди) уже 13 подтверждённых случаев коронавируса. Это мой избирательный округ. И ещё один сигнал всем нам - не стоять в стороне", – написал он.

OBOZREVATEL удалось узнать, что одна из зараженных – Виктория Джарты, известная не только родством с покойным политиком, но и своей профессиональной деятельностью.

Женщина работает судьей. До 2014 года она занимала пост заместителя главы Хозяйственного суда г. Киева. Высокую должность Джарты получила всего после 3 лет работы, что вызвало немало обсуждений в сети.

Дочь экс-премьера Крыма Виктория Джарты заразилась коронавирусом Украинская правда

Дочь экс-премьера Крыма Виктория Джарты заразилась коронавирусом 24 канал

Не менее влиятельным является муж судьи – Валерий Павлович Омельченко. Валерий Павлович в 2012 году был избран народным депутатом от Партии регионов. Известен тем, что голосовал за диктаторские законы Януковича "16 января".

Дочь экс-премьера Крыма Виктория Джарты заразилась коронавирусом Еспресо

Известно, что Виктория Васильевна Джарты является владелицей дома площадью 611 кв. м, который расположен в с. Романков под Киевом.

Дом Джарты в Романкове fbi.media

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена. Именно с ними связали новые случаи заражения.

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