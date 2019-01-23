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Добыча песка: на Киевщине снова наткнулись на браконьеров

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В поселке Погребы на Киевщине зафиксировали 200 тысяч тонн незаконно добытого песка. На месте работает трактор и стоят машины под загрузку.

Ранее этот объект закрывали и конфисковывали спецтехнику, однако в начале года на точке началось оживление. Борцы с браконьерами вызвали на место преступления полицию.

Добыча песка в поселке Погребы

Добыча песка в поселке Погребы

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Напомним, в прошлом году в Броварском отделе ГУНП в Киевской области внесли данные в ЕРДР относительно незаконных действий песчаных браконьеров в поселке Погребы Киевской области. В ходе общественного мониторинга были замечены попытки злоумышленников вывезти верхние слои почвы с территории на берегу. Тогда технику, которую песчаные нелегалы из Погребов Броварского района Киевской области использовали в незаконной деятельности, оставили на ответственное хранение предпринимателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ОАО "Мостострой", которое на арендованной территории в Голосеевском районе Киева незаконно добывало песок.

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Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина
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