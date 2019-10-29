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29 октября • обновлено в 11:39
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Добровольцы получат УБД: монобольшинство Рады сделало первый шаг

1.2т Читать материал на украинском

Парламентское большинство в Верховной Раде Украины приняло в первом чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

Речь идет о тех защитниках, которые не вошли в состав ВСУ, МВД или Национальной гвардии. Документ поддержал 321 парламентарий в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины во вторник, 29 октября.

Примечательно, что в парламент были внесены два практически идентичных законопроекта – их инициаторами были "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Однако монобольшинство проголосовало за второй вариант. Свои подписи под ним также поставили представители "Голоса" и "Батьківщини".

Голосование за УБД для добровольцев

Голосование за УБД для добровольцев

Скриншот видео

Голосование по фракциям за УБД для добровольцев

Голосование по фракциям за УБД для добровольцев

Скриншот видео

В частности, указанным законопроектом предложено дополнить Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий добровольцев, а именно лиц, которые в период до вступления в силу Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях ", добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).

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УБД для добровольцев

УБД для добровольцев

При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этих лиц на членов их семей.

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"Принятие законопроекта позволит урегулировать правовой статус участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и не вошли в состав официальных формирований", – говорится в пояснительной записке к документу.

Также парламентарии поддержали сокращение подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое. За это проголосовали 318 нардепов.

Голосование за сокращение подготовки документа ко второму чтению вдвое

Голосование за сокращение подготовки документа ко второму чтению вдвое

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении ВСУ техники и оружия в особый период.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
добровольцы Верховная Рада Украины
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата. При Пете такого не было. Наголосовали, б-ть.
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