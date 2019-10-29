Добровольцы получат УБД: монобольшинство Рады сделало первый шаг

Парламентское большинство в Верховной Раде Украины приняло в первом чтении законопроект 2045-1, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий бойцам добровольческих формирований.

Речь идет о тех защитниках, которые не вошли в состав ВСУ, МВД или Национальной гвардии. Документ поддержал 321 парламентарий в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины во вторник, 29 октября.

Примечательно, что в парламент были внесены два практически идентичных законопроекта – их инициаторами были "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Однако монобольшинство проголосовало за второй вариант. Свои подписи под ним также поставили представители "Голоса" и "Батьківщини".

Голосование за УБД для добровольцев Скриншот видео

Голосование по фракциям за УБД для добровольцев Скриншот видео

В частности, указанным законопроектом предложено дополнить Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий добровольцев, а именно лиц, которые в период до вступления в силу Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях ", добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).

УБД для добровольцев

При этом предлагается не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этих лиц на членов их семей.

"Принятие законопроекта позволит урегулировать правовой статус участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и не вошли в состав официальных формирований", – говорится в пояснительной записке к документу.

Также парламентарии поддержали сокращение подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое. За это проголосовали 318 нардепов.

Голосование за сокращение подготовки документа ко второму чтению вдвое Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении ВСУ техники и оружия в особый период.

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