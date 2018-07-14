Всем стало известно скандальное высказывание командующего ООС Наева про добровольческие батальоны.

Тут есть три понятных позиции, и я хочу их озвучить, и высказать свое мнение по каждой.

Первых две позиции - официальные.

В стране, которая претендует на вхождение в НАТО, имеет регулярную армию и Национальную гвардию нет места вооруженным подразделениям неоформленых в официальных структурах. Очень логичная и понятная позиция.

Вторая официальная позиция, о которой меньше знает общественность, это желание государства оформить волонтеров и аккредитовать их, выдав карты волонтеров, ограничив допуск на фронт. И дополнительно заставив подразделения писать запросы на приезд конкретного волонтера на передовую, а волонтера получать маршрутные листы. Тоже очень понятная позиция. Нечего по нулям шастать непроверенным личностям с варениками и рисунками.

Это две официальных позиции.

1. Все вооруженные подразделения должны быть под контролем и поставлены на учет, оружие посчитано, а действия согласованы.

2. Все волонтеры, как и любые другие сторонние лица должны заезжать на объекты с ограниченным доступом, секретные объекты, районы обороны батальонов, ропы и вопы только с разрешения командования.

Ну все логично. Все просто правильно. По военной науке. Наев даже не понимает почему все на него так взъелись.

Он вояка, перед ним стоят сложнейшие задачи и он не понимает, а я, даже будучи с ним не знакомым, его понимаю, какие вопросы тут могут быть. Это очень понятная, военная логика. Контроль, субординация, единоначалие, дисциплина и секретность.

Но есть и неофициальная позиция, которая не менее весомая.

Мнение добровольцев и волонтеров.

Идет война. Мы много делаем рискуя всем. Жизнями, деньгами, семьями, мы ничего за это не получаем. Мы эффективны, потому, что часто можем выполнять те задачи, которые не могут делать официальные структуры. Мы не коррумпированы, быстры, не забюрократизированные.

Мы решаем задачи, которые государство решить не может и делаем это быстрее и качественнее. И на тактическом уровне это часто так.

И тут понятны и добровольцы и волонтеры, которые часто очень образованы или более мотивированы, или очень свободолюбивы, чтобы подчиняться, чем создают проблемы на оперативном уровне.

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И вот уже не в первый раз идет попытка ограничить работу добровольческих подразделений типа оун, уда, правосеков и других, и волонтеров. Попытка очень понятная, но неудачная для всего сектора безопасности.

Но давайте, во-первых, не смешивать эти категории- добровольцы и волонтеры.

А, во-вторых, давайте определим правильные стратегии, которые несут успех национальной безопасности в этом направлении.

Формализовать и подчинить себе добровольческое движение это обязанность любой власти. Иначе появляется угроза появления не подконтрольным военизированным формированиям. Но в мире есть уже такие решения для групп которые не хотят вливаться в официальные структуры полностью - это или территориальная оборона с правом хранения оружия или ЧВК(частные военные кампании).

На момент активной войны, могут возникать партизанские отряды, но и они формализованы. Даже сейчас в Эстонии и Литве формируются отдельные, добровольческие подразделение в задачи которых входит формирование партизанского движения в случаи войны. Все они добровольцы, но формально подчиняются министерству обороны своих стран и входят в состав территориальной обороны.

С другой стороны, в случаи расширения войны, а у нас и так почти каждый день раненные и погибшие, такие подразделения становятся эффективной проблемой для противника в первые дни. Действуют автономно, быстро, малыми группами. То, что нужно для гибридной войны.

Вообще, войну нельзя выиграть в обороне. Это закон. Нужно проводить активные мероприятия. Для этого нужны силы, которые не связаны с ЗСУ, потому как те связаны международными соглашениями.

Например РФ использует для гибридной агрессии ЧВК. И делает это эффективно, как в Украине так и в Сирии.

Мы столкнулись с угрозами войны 21 века и до сих пор не поняли как использовать добровольческие батальоны. Значит, возможно, Генерал Наев незнаком с доктриной начальника генерального штаба РФ Герасимова, представленной в 2013-м году на военной академии наук РФ, заранее извиняюсь если неправ.

Новые методы войны, требуют новых подходов. Нельзя выиграть гибридную войну, играя по правилам.

Украина не может позволить себе быть архаичным дураком. Методы войны хитрость, а изгнание добровольческих батальонов это бесхитростная прямолинейность солдата.

Теперь о волонтерах.

Езда по военных объектах гражданских лиц без допуска недопустима.

Но идея писания заявок на приезд и маршрутных листов от командиров подразделений, говорит о глубоком непонимании ситуации взаимодействия на военных частей ми волонтеров.

Да, есть еще волонтеры, которые возят трусы и еду, но это редкость.

Большая часть такие грузы передает Новой Почтой. Собрали посылку, передали новой Почтой, подразделение отослало гонца в желтую зону. А в некоторых местах НП работает и в красной.

Даже специальные грузы можно передавать не заезжая на Ропы или Вопы, а просто встречаясь на блок постах - это быстро, безопасно и не требует дополнительных разрешений.

90% своих грузов мы доставляем так.

Но бывают более сложные ситуации, когда нужно установить оборудование, например спутниковую антену на КСП бригады или радио точку на нуде или камеры или другое специальное снаряжение, не будем описывать какое.

Тогда есть целый ряд решений. Например выход на ЦВС(цивільно військове співробітництво).Или согласовав приезд с командиром полка или бригады несущей ответственность за район обороны.

В случаи, когда человек не свой или задача больно специфическая, то всегда можно пройти согласование с командованием сектора или ООС если задача важная, но такие ситуации очень редкие и часто связаны с приездом иностранной прессы.

В зоне ООС уже сложилась экосистема. Она состоит из пласта добровольческих подразделений, которые не играют главную роль на данный момент, но все может измениться, из армии и гвардии, волонтеров, местных активистов, СБУ, разведки, международных организаций, своих журналистов.

Всю ее можно переломать, переписать, разогнать или даже перевербовать.

Но все это мало эффективно в условиях гибридной агрессии.

Как методы СБУ не были эффективны во время АТО, так и одни лишь методы военные не могут быть эффективны во время гибридной войны.

Должны быть комбинированные методы. И те и те.

А для этого нужно изучать доктрины врага военные, информационные и альтернативные . Они очень эффективные.

Тут одни волевые решения неэффективны.

Тут нужно разнообразие методов.

И добровольческие отряды с волонтерами в самый раз.

Мы или воевать собираемся или приводить все в соответствие к советским статутам.

Нужно не контролировать гражданское общество, а координировать.

Не запрещать добровольческие подразделения, а использовать.

Не выполнять навязанные действия, а побеждать.

Не защищаться, а выигрывать.

В общем, воевать нужно разными методами. Разными.