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20 декабря • обновлено в 16:33
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Добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно: Рада поддержала инициативу "ЕС"

1.1т
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В партии "Европейская солидарность" заявили, что добилась принятия закона, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

Об этом написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз на своей странице в Facebook, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Наконец конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев – проект закона №1198 принят – 323 "ЗА", – написала Фриз.

Рада приняла решение о бесплатном лечении участников войны на Донбассе

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Депутат сообщила, что отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное – добровольцы и волонтеры, – получившие инвалидность вследствие войны будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины.

Также она поблагодарила парламентариев за поддержку инициативы "Европейской солидарности".

"Благодарю коллег за поддержку и понимание собственной роли в этот момент в жизни наших воинов-защитников в сложный для государства период!" – отметила Фриз.

Добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно: Рада поддержала инициативу "ЕС"

Facebook \ Ирина Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"Добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно", Голову им лечить будут?
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