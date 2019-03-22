"Добро пожаловать отсюда": в Крыму поставили на место "понаехавших " из России

В незаконно аннексированном Россией Крыму поставили на место переезжающих туда граждан РФ.

Реакцией жителей полуострова поделился в сети блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter, опубликовав соответствующие скриншоты из паблика "Подслушано/Керчь".

Так, поводом для обсуждения пользователей стал пост россиянки, которая не могла решить, переехать ей в Крым, где работает муж, или выбрать Тамань из-за нелестных отзывов в сети о Керчи.

Крым

"Даже не думайте сюда ехать", "Тамань", "Да. Езжайте в Тамань", "Тссс. Плохо у нас, плохо. И так много едет", "Правильно, не надо к нам, давайте в Тамань", "Добро пожаловать отсюда", – написали в комментариях крымчане.

Некоторые и вовсе не скрывали своего недовольства: "Задолбали сюда ехать! Три года в сад не можем попасть из-за этих понаехавших! Сидите дома!"

Как рассказала автор поста, ее якобы не смущает "бытовая неустроенность города". В ответ другие "понаехавшие" разразились страшилками о полуострове.

"Народец злой, жлобоватый (наследие Украины). Городок пыльный, грязный, то воду отключают, то свет. Российских банков нет", – написал Евгений Дацюк.

"Здесь очень трудно. Нет банков, нет сотовых операторов, с каждой проблемой надо на Кубань ехать. Цены на простую картошку в два раза выше, про лекарства я вообще молчу", – продолжила некогда жительница Ханты-Мансийска.

Другие же россияне, наоборот, стали зазывать женщину в Крым: "Приезжайте в Керчь. Город нужно заселять материковыми".

"Ханты и манси уже в Крыму. Какой ужас", – отреагировали в комментариях.

Крым встречает очередную понаехавшую саранчу pic.twitter.com/mobaHJUz4h — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном крымском городе Феодосия "понаехавших" обвинили в том, что перевозчики не справляются с их наплывом и местные жители вынуждены пешком ходить на работу.

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