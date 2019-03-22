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"Добро пожаловать отсюда": в Крыму поставили на место "понаехавших " из России

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В незаконно аннексированном Россией Крыму поставили на место переезжающих туда граждан РФ.

Реакцией жителей полуострова поделился в сети блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter, опубликовав соответствующие скриншоты из паблика "Подслушано/Керчь".

Так, поводом для обсуждения пользователей стал пост россиянки, которая не могла решить, переехать ей в Крым, где работает муж, или выбрать Тамань из-за нелестных отзывов в сети о Керчи.

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Крым

"Даже не думайте сюда ехать", "Тамань", "Да. Езжайте в Тамань", "Тссс. Плохо у нас, плохо. И так много едет", "Правильно, не надо к нам, давайте в Тамань", "Добро пожаловать отсюда", – написали в комментариях крымчане.

Некоторые и вовсе не скрывали своего недовольства: "Задолбали сюда ехать! Три года в сад не можем попасть из-за этих понаехавших! Сидите дома!"

Как рассказала автор поста, ее якобы не смущает "бытовая неустроенность города". В ответ другие "понаехавшие" разразились страшилками о полуострове.

"Народец злой, жлобоватый (наследие Украины). Городок пыльный, грязный, то воду отключают, то свет. Российских банков нет", – написал Евгений Дацюк.

"Здесь очень трудно. Нет банков, нет сотовых операторов, с каждой проблемой надо на Кубань ехать. Цены на простую картошку в два раза выше, про лекарства я вообще молчу", – продолжила некогда жительница Ханты-Мансийска.

"Добро пожаловать отсюда": в Крыму поставили на место "понаехавших " из России

Другие же россияне, наоборот, стали зазывать женщину в Крым: "Приезжайте в Керчь. Город нужно заселять материковыми".

"Ханты и манси уже в Крыму. Какой ужас", – отреагировали в комментариях.

"Добро пожаловать отсюда": в Крыму поставили на место "понаехавших " из России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном крымском городе Феодосия "понаехавших" обвинили в том, что перевозчики не справляются с их наплывом и местные жители вынуждены пешком ходить на работу.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Керчь - первый город в Крыму где выгнали бандеровцев и подняли российский флаг над городской администрацией. Так что хохлы дрочите и скачите.
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Фууууууууу. Ржака 😂 😂 😂 😂 😂
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0
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CARGO 100
CARGO 100
Селюки шаровары натянули на голую шопу и скачут ...
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1
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
CARGO 100, ты двухголовый долба*б 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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