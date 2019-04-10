"Добро победит!" Униженная в ПАСЕ Скабеева пригрозила украинцам наказанием

Опальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева заявила, что украинского журналиста Сергея Сидоренко якобы наказали в ПАСЕ за январский конфликт.

Об этом россиянка написала в своем Telegram-канале, добавив: "Добро все-таки побеждает зло".

Скабеева утверждает, что Сидоренко "бесчинствовал, толкался, грубил и мешал работать" российским пропагандистам, а также якобы заявил: "Ну толкнул я Скабееву, ну и что, – сделал это абсолютно сознательно, извиняться не буду".

Журналистка также написала, что за украинца якобы заступился внефракционный депутат Борислав Береза, которого назвала "подельником" бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

"Береза сказал: "не бойся, ничего тебе за это не будет", – утверждает пропагандистка.

Telegram-канал Скабеевой

"Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также "с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться". Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген – заместитель генерального секретаря Совета Европы", – написала Скабеева.

Напомним:

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января Береза и другие представители Украины вступились за первого вице-спикера Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху". Береза нашел, чем ответить на угрозы.

Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка Янина Соколова затроллила Ольгу Скабееву за чрезмерный интерес к выборам в Украине и вызвала ее на дебаты.

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