Добкин повесил на грудь георгиевскую ленту и поздравил деда с победой. Фото и видео

Юрий Сергиенко Общество 19:08, 9.05.2020 Обновлено: 19:12, 9.05.2020

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Михаил Добкин похвастался фото с георгиевской лентой и поздравил своего деда с Днем победы.

Снимок с запрещенной символикой он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Война войной, а полевая каша по расписанию. Традициям не изменяем. За "День победы!" Спасибо деду за победу", – отметил экс-нардеп.

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До этого он поздравил ветеранов с праздником, а также возложил цветы к мемориалу Славы в Харькове.

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Отметим, что в Украине запрещено производство и пропаганда георгиевской ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет этот запрет. Автором стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

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