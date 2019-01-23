До выборов: Порошенко назвал дату формирования Антикоррупционного суда

Формирование Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.
С таким заявлением во время заседании Национального инвестиционного совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил президент Украины Петр Порошенко.
"Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Продлится борьба против коррупции. В феврале завершится формирование Антикоррупционного суда", – сказал Порошенко.
Петр Порошенко
Украина.ру
Глава украинского государства также выразил уверенность в том, что ВАКСУ, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура создадут основу "эффективной координации борьбы против коррупции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Законопроект о создании Антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года.
Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине.
Поддержали создание суда и в МВФ.
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