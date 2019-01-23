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До выборов: Порошенко назвал дату формирования Антикоррупционного суда

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Формирование Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.

С таким заявлением во время заседании Национального инвестиционного совета на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил президент Украины Петр Порошенко.

"Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Продлится борьба против коррупции. В феврале завершится формирование Антикоррупционного суда", – сказал Порошенко.

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Запуск Антикоррупционного суда в Украине: названы сроки

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Украина.ру

Глава украинского государства также выразил уверенность в том, что ВАКСУ, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура создадут основу "эффективной координации борьбы против коррупции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Законопроект о создании Антикоррупционного суда был принят в июне 2018 года.

  • Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио приветствовал принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине.

  • Поддержали создание суда и в МВФ.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну короче на после выборов....что свалить успеть от антикорупционого суда)
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