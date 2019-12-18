До смерти заморила голодом сына: суд в Киеве принял неожиданное решение по горе-матери

Апелляционный суд Киева отменил приговор в виде восьми лет тюрьмы 21-летней Владиславе Трохимчук, которая оставила двоих детей на 11 дней без присмотра, в результате чего один ребенок умер.

На таком решении настаивала прокуратура Киева. В итоге, Апелляционный суд принял решение пересмотреть приговор и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

"Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда", – сказано в сообщении.

Владислава Трохимчук Соцсети

Кроме того, на этом же заседании Киевский апелляционный суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дети осужденной Трохимчук Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в Киеве Владислава Трохимчук оставила на длительное время без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, горе-мать обнаружила мальчика мертвым, а девочку – в бессознательном состоянии.

Известно, что у женщины есть третий ребенок – новорожденная девочка. Ее и спасшуюся от голода дочку передали в патронатную семью. Саму Трохимчук поместили в СИЗО.

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