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20 января • обновлено в 00:31
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Встреча борта с жертвами катастрофы в Иране: появилось эксклюзивное видео

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Появилось эксклюзивное видео встречи борта с жертвами чудовищной катастрофы Boeing 737 в Иране, в результате которой погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

OBOZREVATEL побывал на данной встрече 19 января и подготовил специальный ролик (чтобы его увидеть, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что последний полет жертв закончился там, где и начинался. Тела погибших украинцев доставили в аэропорт "Борисполь".

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Там прошла церемония прощания, которая продлилась до 19:00.

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Киев
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