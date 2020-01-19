Встреча борта с жертвами катастрофы в Иране: появилось эксклюзивное видео

Появилось эксклюзивное видео встречи борта с жертвами чудовищной катастрофы Boeing 737 в Иране, в результате которой погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

OBOZREVATEL побывал на данной встрече 19 января и подготовил специальный ролик (чтобы его увидеть, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что последний полет жертв закончился там, где и начинался. Тела погибших украинцев доставили в аэропорт "Борисполь".

Там прошла церемония прощания, которая продлилась до 19:00.

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

Встреча погибших в Boeing-737 украинцев Кадр из видео

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