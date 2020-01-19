Встреча борта с жертвами катастрофы в Иране: появилось эксклюзивное видео

Появилось эксклюзивное видео встречи борта с жертвами чудовищной катастрофы Boeing 737 в Иране, в результате которой погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.
OBOZREVATEL побывал на данной встрече 19 января и подготовил специальный ролик (чтобы его увидеть, доскролльте до конца страницы).
Напомним, что последний полет жертв закончился там, где и начинался. Тела погибших украинцев доставили в аэропорт "Борисполь".
Там прошла церемония прощания, которая продлилась до 19:00.
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Встреча погибших в Boeing-737 украинцев
Кадр из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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