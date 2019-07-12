До сих пор СССР: ветеран Второй мировой из Луганска подыграл Путину

Ветеран Второй мировой войны 94-летний Василий Трофименко из оккупированного Луганска получил российский паспорт.

Новость раструбили местные СМИ, подчиненные террористам. Это произошло в "специализированном центре по выдаче паспортов" в российском Новошахтинске.

"Теперь я рад, что добились этого. Это благодаря тому, что "ЛНР" и "ДНР" стали ближе (к России), подружились, и теперь такая возможность есть. Это стало настоящим подарком", – сказал ветеран журналистам.

Василий Трофименко Скриншот с видео

По словам Трофименко, в 1945 году он дошел до Берлина в рядах Советской армии и до сих пор считает себя гражданином Советского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня текущего года Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.

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