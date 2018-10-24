''До подорожника доберется!" В сети разгромили Супрун за советы о ''зеленке''

В сети возникло бурное обсуждение публикации и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в которой она рассказала о неэффективных лекарственных средствах.

Саркастический пост на своей странице опубликовал народный депутат от БПП Виталий Чепинога. Он отметил, что Супрун выступила против "зеленки", перекиси водорода и прополиса.

"Раньше за такие советы сжигали на костре, без разговоров. Развалить нам всю медицинскую систему, что создавалась веками. Из действенных средств остался разве что пакетик чая. И то на "ячмень" (заболевание глаз. — Ред.), а он не каждый день", — написал Чепинога.

В комментариях к посту пользователи сети присоединились к шуткам.

"Лейкопластырь, допустим, можно скотчем заменить. А вот пакетик чая крыть нечем", — написал один из комментаторов.

"Так и к подорожнику доберется!" — написал второй пользователь.

Как писал OBOZREVATEL, Супрун разгромила гомеопатические и растительные препараты, указав. что украинцы тратят на них миллиарды гривен.