''До подорожника доберется!" В сети разгромили Супрун за советы о ''зеленке''

В сети возникло бурное обсуждение публикации и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в которой она рассказала о неэффективных лекарственных средствах.
Саркастический пост на своей странице опубликовал народный депутат от БПП Виталий Чепинога. Он отметил, что Супрун выступила против "зеленки", перекиси водорода и прополиса.
"Раньше за такие советы сжигали на костре, без разговоров. Развалить нам всю медицинскую систему, что создавалась веками. Из действенных средств остался разве что пакетик чая. И то на "ячмень" (заболевание глаз. — Ред.), а он не каждый день", — написал Чепинога.
В комментариях к посту пользователи сети присоединились к шуткам.
"Лейкопластырь, допустим, можно скотчем заменить. А вот пакетик чая крыть нечем", — написал один из комментаторов.
"Так и к подорожнику доберется!" — написал второй пользователь.
Как писал OBOZREVATEL, Супрун разгромила гомеопатические и растительные препараты, указав. что украинцы тратят на них миллиарды гривен.