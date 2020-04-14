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14 апреля • обновлено в 23:07
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До Пасхи! Украина согласовала обмен пленными с "Л/ДНР"

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Обмен пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" должен состояться до православной Пасхи, 19 марта.

Как сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, во вторник, 14 апреля, участники гуманитарной группы ТКГ согласовали все подробности обмена.

"Во исполнение принципиальной договоренности, достигнутой трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины", – сказано в заявлении.

Украина проведет еще один обмен пленными с "Л/ДНР"

Украина проведет еще один обмен пленными с "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ждет от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

В то же время он отмечал, что свободной Украине вернут только некоторых людей, без применения формулы "всех на всех".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Обмен пленными
Место
Украина
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