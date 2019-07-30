"До оккупации такой х**ни не было!" В Крыму отняли воду у жителей, люди возмущены

В аннексированном Крыму оккупационная власть составила график подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты.

Воду планируют подавать только в определенные часы утром и вечером. Однако местные жители утверждают, что расписание не соблюдается.

"Вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Жители сообщают, что воду видят реже, чем указано в графике подачи. А ведь еще и огороды поливать надо", - написал в Twitter Крымский бандеровец.

В комментариях иронизируют над ситуацией, в которую сами себя загнали сторонники "русского мира".

"Гарантировали только камни с неба. Воду никто не обещал", "Независимость от украинской воды", "А по мосту по воду слабо?", "Зато без бандер", "До оккупации такой х*йни не было!" - пишут пользователи.

Крым. Оккупанты опубликовали графики подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты. Вода в дома будет подаваться всего по несколько часов в день. Жители сообщают, что воду видят реже, чем указано в графике подачи. А ведь еще и огороды поливать надо pic.twitter.com/zKonZu93Ph — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили времена, когда полуостров был под контролем Украины.

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