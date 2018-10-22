До нуля и мокрый снег: синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

В Украине до конца текущей недели ожидается серьезное похолодание и мокрый снег.

Как сообщается в сюжете ТСН, к средине недели ночная температура опустится до нуля градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +10.

При этом осадки начнут накрывать Украину уже с ночи вторника, 23 октября. В ближайшие дни на западе и севере страны также ожидается мокрый снег с сильным ветром.

Однако на выходные ожидается потепление - от +16 до +18 градусов. Такая же погода может сохраниться и в начале новой недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украину ворвется антициклон, который принесет с собой резкое похолодание и дожди.