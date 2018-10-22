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До нуля и мокрый снег: синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

13.6тЧитать материал на украинском

В Украине до конца текущей недели ожидается серьезное похолодание и мокрый снег.

Как сообщается в сюжете ТСН, к средине недели ночная температура опустится до нуля градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +10.

При этом осадки начнут накрывать Украину уже с ночи вторника, 23 октября. В ближайшие дни на западе и севере страны также ожидается мокрый снег с сильным ветром.

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Однако на выходные ожидается потепление - от +16 до +18 градусов. Такая же погода может сохраниться и в начале новой недели.

До нуля и мокрый снег: синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине
До нуля и мокрый снег: синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине
До нуля и мокрый снег: синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украину ворвется антициклон, который принесет с собой резкое похолодание и дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Tinin Alex
Tinin Alex
ОТ нуля ДО #прикрути - хохлы - вас хоть обогревают??? Или коллективно Гимн поёте для сугрева?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
А что с отоплением?
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