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27 октября • обновлено в 10:29
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"До мурашек!" Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

1.1т Читать материал на украинском

Петр Порошенко вместе с супругой посетил рок-мюзикл Got to Be Free в Театре на Подоле. О своих впечатлениях от спектакля, посвященного событиям Революции Достоинства, пятый президент Украины поделился на своей странице в Facebook.

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

"Сильно, проникновенно до мурашек, очень талантливо. Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, решимость бороться за страну. Мы с Мариной остались под большим впечатлением от рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free", - написал Порошенко.

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

Он убежден: именно такие постановки показывают настоящую современную Украину.

"Театр на Подоле – это наш украинский дом. Именно такие спектакли хотел здесь видеть: которые правдиво показывают, какой в действительности является современная Украина по духу, с каким огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев. Кстати, следующий показ в Театре на Подоле состоится 21 ноября – хорошая альтернатива концерту хора имени Веревки... Искренне рекомендую прийти на "Got to be free" в Театр на Подоле, а скоро, надеюсь, и в других городах Украины", - отметил Порошенко.

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Украины также поблагодарил за работу весь творческий коллектив рок-мюзикла. И рассказал о необычном подарке, который получил от автора идеи спектакля Got to Be Free.

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

"Мы с Мариной благодарны команде актеров Марине Богун, Дмитрию Линартовичу, Георгию Хостикоеву, Елене Дьяченко, Сергею Юрченко и автору идеи Владимир Лавренчук за то, что мы совместно строим Украину. Благодарен господину Владимиру за подарок – обломок мостовой с Институтской. Это – хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и о том, что мы ни в коем случае не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе", - пообещал Порошенко.

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Facebook Петра Порошенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду объединиться ради НАТО.

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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Цитата :Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, решимость бороться за страну. Известно, что делала семья Порошенко в это время- кроме переживаний чувств семья активно занималась рейдерством и другими финансовыми шняжками.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Петя теперь свой новый майдан готовит и пиарит? Реваншист...))
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. Талисман
. Талисман
Алексеевич, Прости нас! Возвращайся , и изгони ЗЕчуму с Украины!
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