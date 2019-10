'До мурашек!' Порошенко поделился впечатлениями от рок-мюзикла о Майдане

Петр Порошенко вместе с супругой посетил рок-мюзикл Got to Be Free в Театре на Подоле. О своих впечатлениях от спектакля, посвященного событиям Революции Достоинства, пятый президент Украины поделился на своей странице в Facebook.

Facebook Петра Порошенко

"Сильно, проникновенно до мурашек, очень талантливо. Опять проживаешь те чувства, которые переполняли всех нас на Майдане: тревогу, отчаяние, жажду перемен, надежду, общий порыв, решимость бороться за страну. Мы с Мариной остались под большим впечатлением от рок-мюзикла о Майдане Got to Be Free", - написал Порошенко.

Facebook Петра Порошенко

Он убежден: именно такие постановки показывают настоящую современную Украину.

"Театр на Подоле – это наш украинский дом. Именно такие спектакли хотел здесь видеть: которые правдиво показывают, какой в действительности является современная Украина по духу, с каким огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев. Кстати, следующий показ в Театре на Подоле состоится 21 ноября – хорошая альтернатива концерту хора имени Веревки... Искренне рекомендую прийти на "Got to be free" в Театр на Подоле, а скоро, надеюсь, и в других городах Украины", - отметил Порошенко.

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Украины также поблагодарил за работу весь творческий коллектив рок-мюзикла. И рассказал о необычном подарке, который получил от автора идеи спектакля Got to Be Free.

Facebook Петра Порошенко

"Мы с Мариной благодарны команде актеров Марине Богун, Дмитрию Линартовичу, Георгию Хостикоеву, Елене Дьяченко, Сергею Юрченко и автору идеи Владимир Лавренчук за то, что мы совместно строим Украину. Благодарен господину Владимиру за подарок – обломок мостовой с Институтской. Это – хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и о том, что мы ни в коем случае не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе", - пообещал Порошенко.

Facebook Петра Порошенко

Facebook Петра Порошенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду объединиться ради НАТО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал