До минус 10 и снег: синоптик предупредила о контрастной погоде в Украине

Во вторник, 22 декабря, погода в Украине будет контрастной в различных регионах – в одних в этот день ударит мороз до -10, а в других выпадут обильные осадки.

Их станет больше со середины недели, а под ее конец в стране ожидается потепление. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, синоптическая ситуация на востоке страны будет принадлежать арктическому воздуху – уже ближайшей ночью столбики термометров там опустятся до -10 градусов.

Тогда как на западе на погоду будут влиять атлантические процессы – еще с вечера 21 декабря там выпадет мокрый снег и дождь, с сильным ветром.

Снег будет идти во вторник в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Карта погоды в Украине 22 декабря Facebook Натальи Диденко

Температура воздуха в течение дня 22 декабря будет колебаться в пределах -2... +2 градусов. На востоке ожидается днем -2... -5 (по сравнению с ночными -10), а в западных областях – до +2... +6 градусов.

Погода в Киеве 22 декабря будет морозной. Ночью столбики термометров опустятся до -4, а днем поднимутся до -2 градусов. Осадков во вторник в столице не предвидится.

Диденко отмечает, что уже со середины недели в Украине значительно больше станет осадков и вскоре потеплеет.

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