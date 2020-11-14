До конца ноября погода трижды уйдет в "минус", – народный синоптик

Погода до конца ноября трижды будет "минусовой", ожидаются и два периода потепления.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Отрицательные температуры возможны в течение шести дней, уточнил он.

Так, по прогнозам синоптика, морозы в Украине возможны 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября. В то же время во второй половине ноября будет и шесть относительно теплых дней, когда температура воздуха поднимется до +2…+4 градуса. Это 21-23 ноября и 25-27 ноября, рассказал Леонид Горбань.

Он также сообщил о народной погодной примете на день Кузьмы и Демьяна, или Косьмы и Дамиана, который православная церковь отмечает 14 ноября. "Если в этот день тепло, осень дальше будет теплая и теплая зима", – пояснил синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".