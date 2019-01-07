''До какой низости опустился!'' Филарет ответил на угрозы Кирилла из-за Томоса

Письмо патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху Варфоломею с угрозами является признаком слабости.
Такое мнение высказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет, сообщает "Укринформ". По его мнению, сильный человек никогда не опуститься к угрозам.
"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл, подумал: до какой низости опустился патриарх, выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости", – сказал он.
Патриарх Филарет
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря глава РПЦ Кирилл написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею с требованием отказаться от предоставления Украине Томоса.
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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