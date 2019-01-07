''До какой низости опустился!'' Филарет ответил на угрозы Кирилла из-за Томоса

Письмо патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху Варфоломею с угрозами является признаком слабости.

Такое мнение высказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет, сообщает "Укринформ". По его мнению, сильный человек никогда не опуститься к угрозам.

"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл, подумал: до какой низости опустился патриарх, выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости", – сказал он.

Патриарх Филарет 112 Украина

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