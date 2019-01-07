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''До какой низости опустился!'' Филарет ответил на угрозы Кирилла из-за Томоса

8.8тЧитать материал на украинском

Письмо патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху Варфоломею с угрозами является признаком слабости.

Такое мнение высказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет, сообщает "Укринформ". По его мнению, сильный человек никогда не опуститься к угрозам.

"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах. Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл, подумал: до какой низости опустился патриарх, выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости", – сказал он.

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Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 декабря глава РПЦ Кирилл написал письмо Вселенскому патриарху Варфоломею с требованием отказаться от предоставления Украине Томоса.

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетПатриарх Кирилл
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А до хохлов похоже начало доходить что их наипали и бармалей всем 40 млн шароварникам нехило так присунул в анус. Бармалеюшкаих СЦУками окрестил, отписал себе кучу приходов а самих чубатых загнал в резервацию под названием украина.
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Значит больно ударили "московские патриархи", коль так запел филька. Когда же наконец мы вылезем из этого дерьма, куда ты нас завел?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапочленорылые никому никогда не были братьями, они только прикидываются, а гундяевщину ещё осудят - придет время.
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