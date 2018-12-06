До +9, но со снегом: синоптики сообщили о резком потеплении в Украине

В ближайшие выходные, 8 и 9 декабря, в Украине ожидается существенное потепление.

Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, в пятницу, 7 декабря морозная погода начнет покидать страну.

На территории всей страны столбик термометра будет колебаться от -2 до +2 градусов днем и от -7 до -1 ночью. А дожди со снегом ожидаются лишь в западных, Донецкой и Луганской областях.

В субботу, 8 декабря, в Украине потеплеет на несколько градусов: в западных областях днем ожидается от +2 до +5, в центральных и северных от -1 до +2, а на юге от +1 до +6. Но на востоке будет холоднее, от -1 до -3.

Осадки вероятны в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

В воскресенье, 9 декабря, теплее всего будет в Крыму и в Херсонской областях — от +5 до +9 градусов. В других южных областях и на западе столбик может подняться до +5 (+7 во Львовской) градусов. Во всех других регионах прогнозируется от -1 до +3.

При этом во всех областях Украины вероятны небольшой снег с дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики утверждают, что настоящей зимы в декабре украинцам ожидать не стоит. По их прогнозом, до января в стране ожидается несколько волн потепления.