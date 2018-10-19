Украину накроет резкое похолодание: синоптик озвучила даты

На территории Украины с 20 октября ожидается ухудшение погодных условий: похолодание и дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, в субботу похолодает до +12+16 градусов, а в воскресенье - уже до +8+14 градусов.

"Теплее еще побудет на юге, во многих центральных областях и на востоке, там +15+20 градусов", - уточнила она, добавив, что и оттуда постепенно теплый воздух будет вытесняться новой свежей холодной воздушной массой.

21 октября небольшие дожди пройдут на западе Украины, местами на севере и в Луганской и Донецкой областях.

"Следующая неделя вся уже будет холодной, поэтому можно смело беспокоить коммунальщиков, в квартирах будет крайне некомфортно без отопления", - сообщила Диденко.

По прогнозу синоптика, в Киеве 20 октября дождя не будет, но ощутимо похолодает, а в воскресенье будет облачно, вероятность небольшого дождя.

В выходные дни в столице максимально + 13 + 15 градусов.

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