Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

До -8 и бешеный ветер: в Украину идет переменчивая погода

484 Читать материал на украинском

В Украину в понедельник, 5 августа, придет сухая и теплая погода днем, но ночью все же прогнозируют похолодание.

Так, синоптики не ожидают осадков. Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в восточных областях и Карпатах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 17-24 м/с.

Новости
Грозы уйдут? Синоптик резко изменила прогноз погоды в Украине

Погода в августе в Украине

Погода в августе в Украине

Иллюстрация

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28°.

В Киеве 5 августа будет без осадков, температура воздуха ночью 10-12°, днем 21-23°.

До -8 и бешеный ветер: в Украину идет переменчивая погода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel