До -8 и бешеный ветер: в Украину идет переменчивая погода

В Украину в понедельник, 5 августа, придет сухая и теплая погода днем, но ночью все же прогнозируют похолодание.

Так, синоптики не ожидают осадков. Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в восточных областях и Карпатах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 17-24 м/с.

Погода в августе в Украине Иллюстрация

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28°.

В Киеве 5 августа будет без осадков, температура воздуха ночью 10-12°, днем 21-23°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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