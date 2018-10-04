До -7: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В ночь с четверга, 4 октября, на пятницу в Украине ожидаются заморозки до 0-4 градусов. В Карпатах - до 3-7 градусов.

"Над Украиной и завтра, и в течение субботы-воскресенья расположится антициклон. Итак, будет сухо ясно и солнечно. Когда будет звездно, то есть, ночью, ожидаются практически повсеместно ближайшей ночью заморозки 0-4 градуса. Позаботьтесь о фруктах-овощах и цветах, которые еще остались на улице - могут подмерзнуть", - сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Днем в пятницу будет свежо – лишь +9+14 градусов, на Западе и Юге +13+16 градусов.

"Ветер 5 октября ожидается северо-западный с переходом выходные на юго-западный, 5-12 метров в секунду. То есть, сегодняшний сильный ветер постепенно утихнет до умеренного", - добавила она.

На выходных ощутимо потеплеет.

"В Киеве 5 октября без осадков, ночью холодно, +2+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, завтра днем ​​+12 градусов. 6-7 октября в столице потеплеет до +16+18 градусов, ветер ослабнет, будет солнечная ясная погода", - сообщила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик уточнил прогноз погоды на октябрь в Украине.