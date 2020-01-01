До 51 тыс: в Украине повысили шрафы для пьяных водителей

С 1 января 2020 года в Украине вступили в силу новые штрафные санкции для водителей, которые водят транспортные средства в состоянии алкогольного, наркотического или других видов опьянения.

Как сообщает РБК, если нетрезвый водитель "попадется" правоохранителям, то ему придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен. Такого человека также лишат прав на срок до 3 лет.

Повторное правонарушение грозит водителю штрафом в размере 51 тысячи гривен. Отмечается, что состояние опьянения будет считаться уголовным правонарушением с упрощенным досудебным расследованием.

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Исходя из этого, если нарушитель оказывает сопротивление или пытается сбежать, правоохранители смогут задержать его на 72 часа. Также, если нетрезвый человек пытается причинить вред себе или окружающим, он может быть задержан на 24 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ужесточить штрафы для водителей, совершивших наезд на человека, а также ряд других. Законопроекты вскоре будут направлены в Верховную Раду.

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