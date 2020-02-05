До 50 см снега: на дорогах Украины ожидается масштабный коллапс. Карта

В Украине 5-6 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий, что чревато снежным коллапсом на дорогах.

Все службы уже переведены в усиленный режим. В частности, как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 5 февраля пройдет сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

Снежный коллапс в Украине "Страна"

Где ожидать снежной бури

5-6 февраля в центральных областях сильный снег, в восточных – снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами ожидается гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-15 см.

"В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица", – предупреждают спасатели.

По Киеву в течение суток, 5 февраля, также ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (первый уровень опасности).

Уже утром город из-за непогоды заполнило огромное количество ДТП, среди которых и смертельное, а также масштабные пробки.

Ухудшение погодных условий в Украине

Что творится на дорогах

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица, сообщает "Укравтодор".

На перевальных участках дорог в течение ночи значительные снежные осадки, где выпало до 30 см (Ужоцкий перевал). Температура воздуха -3... +2°С. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на Ужоцком, Торунском и Вышковском – заснеженное", – рассказали там.

Отмечается, что на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и т.п.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", - отчитались в дорожной службе.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, передает пресс-служба МВД.

По его словам, ухудшение погоды связано с двумя циклонами.

"Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будут наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - сказал он во время заседания штаба государственной комиссии по вопросам техногенной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Украину в среду, 5 февраля, надвигается настоящая буря. Так, в южной части, восточных, центральных областях страны и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия.

В Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля, ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и в связи с этим второй уровень опасности.

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