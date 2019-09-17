До +5: синоптики пообещали резкое похолодание в Украине

В Украине во вторник, 17 сентября, ожидается местами небольшой, умеренный дождь.

Сухо будет только в южной части страны, сообщает Укргидрометцентр. Более ощутимые осадки прогнозируются в Карпатском регионе

Температура воздуха ночью 5-10°, днём 12-17°; в южной части ночью 11-16°, днём 19-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днём около 10°.

Похолодание в Украине Иллюстрация

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей неделе в Карпатах даже возможен мокрый снег.

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