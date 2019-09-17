Главная Новости
17 сентября • обновлено в 05:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

До +5: синоптики пообещали резкое похолодание в Украине

632 Читать материал на украинском

В Украине во вторник, 17 сентября, ожидается местами небольшой, умеренный дождь.

Сухо будет только в южной части страны, сообщает Укргидрометцентр. Более ощутимые осадки прогнозируются в Карпатском регионе

Температура воздуха ночью 5-10°, днём 12-17°; в южной части ночью 11-16°, днём 19-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днём около 10°.

Новости
Дожди и холод: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Киеве

Похолодание в Украине

Похолодание в Украине

Иллюстрация

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве во вторник преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

До +5: синоптики пообещали резкое похолодание в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей неделе в Карпатах даже возможен мокрый снег.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel