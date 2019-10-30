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30 октября • обновлено в 13:07
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До -5: синоптик уточнила холодный прогноз по Украине

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На территории Украины в четверг, 31 октября, ожидается холодная и солнечная погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью ожидается -2...-7°, днем +2...+8°.

В Киеве ночью подморозит до -2...-5°, днем в четверг предполагается +3...+6°. Осадки маловероятны.

До -5: синоптик уточнила холодный прогноз по Украине
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По данным синоптика, в дальнейшем холодная погода еще продержится, но с воскресенья ожидается потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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