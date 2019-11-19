До 5° мороз: синоптики заявили о перемене погоды в Украине

Во вторник, 19 ноября, в Украине будет сухо, но туманно и морозно.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днем 4-9° тепла; в западных областях и на юге Одесской области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°.

Морозы в Украине Иллюстрация

В Киеве 19 ноября – без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в середине недели температура воздуха снизится до -8 градусов, осадков при этом в ближайшие несколько дней по всей территории страны не ожидается.

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